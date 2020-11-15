تقرير "التحوُّل الرقمي": أكثر من 185 مليون عملية توثيق عبر "النفاذ الموحد".. وأكثر من 7 ملايين استخدموا "توكلنا"

المساهمات في "جود الإسكان" أكثر من 300 مليون ريال.. و"تباعد" الثالث عالميًّا في توظيف التقنيات لاحتواء كورونا

أصدرت اللجنة الوطنية للتحول الرقمي التقرير نصف السنوي لعام 2020م مستعرضة المستهدفات والمنجزات للتحول الرقمي. وعملت اللجنة تحت ظل توجيهات ودعم مباشر من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وسلط التقرير الضوء على أهم المنجزات الرقمية الخدمية في القطاعات كافة في السعودية، ، الحكومية والخدمية.

واهتم التقرير بإبراز جهود الجهات الحكومية في عملية التحوُّل الرقمي بمختلف مجالاته، التي تسهم في خلق بنية تحتية رقمية، تواكب روح العصر، وتلبي متطلبات التوجه نحو وطن طموح، ومجتمع رقمي مزدهر في جميع مجالات الحياة، وذلك ضمن إطار وأهداف رؤية السعودية 2030، التي يعد "التحول الرقمي" ركيزة أساسية فيها.

ويضم التقرير عددًا كبيرًا من المنجزات والمبادرات في جميع القطاعات الحيوية والمجالات، منها قطاع الحكومة الذكية؛ إذ بلغ عدد عمليات التوثيق التي تمت عبر "منصة النفاذ الوطني الموحد" أكثر من 185 مليونًا، وعدد مستخدمي تطبيق "توكلنا" أكثر من 7 ملايين، بينما احتل تطبيق "تباعد" السعودي المركز الثالث عالميًّا في توظيف التقنيات الحديثة لاحتواء جائحة كورونا، وبلغت قيمة المساهمات في مبادرة "جود الإسكان" أكثر من 300 مليون ريال، وكان لها الأثر في المجتمع السعودي.

وأطلقت "الجمارك السعودية" نظام التير الذي يسعى لتيسير التجارة عبد الحدود؛ إذ قلص النظام الوقت المستغرق للشاحنات عبر المنافذ بنسبة 40 %، فيما وصل عدد مستفيدي المنصة الوطنية للتبرعات التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أكثر من 250 ألفًا، بينما بلغت العمليات عبر منصة اعتماد التي أطلقتها وزارة المالية إلى أكثر من مليونين، وعمليات الدفع عبر تطبيق زكاتي من الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى أكثر من 200 ألف.

وقدمت منصة "بلدي" خدمات البلدية كاملة تحت قطاع المدن الذكية. وفي قطاع السياحة والثقافة الرقمية قدمت "منصة التأشيرة السياحية" التأشيرات للمستفيدين خلال 3 – 5 دقائق، وفي مجال التقنية المالية تم إطلاق منصة "وثاق" التي تعمل على أتمتة جميع إجراءات إصدار الضمانات البنكية.

أما في قطاع الصحة الرقمية فتمثلت في حجز 53 مليون موعد عبر تطبيق "موعد" من خلال الإنترنت، وأكثر من 1.8 مليون استشارة طبية قدمها تطبيق "صحة" للمواطنين.

وفي قطاعَي التعليم والعدل 34 مليون جلسة أقامتها منظومة التعليم الموحدة لأكثر من مليون مستفيد، و1.4 مليون شخص تقريبًا استفادوا من منصة الخدمات العدلية "ناجز"، وأكثر من 39 ألف عملية نُفذت عبر خدمة "كتابات العدل المتنقلة"، وأكثر من 119 ألف جلسة قضائية تم توثيقها عبر الخدمة، وانتهجت النيابة العامة استراتيجية "نيابة بلا ورق" لتحويل جميع الإجراءات المتعلقة بها لخدمات رقمية.

وفي قطاع البنية والقدرات الرقمية 8،377 برجًا للجيل الخامس تم نشرها في جميع مناطق السعودية، وأكثر من 8.5 مليون مواطن استفادوا من مبادرة العطاء الرقمي لتنمية القدرات الرقمية.

يُذكر أن السعودية حصدت نتاج تلك المنجزات من خلال أرقام وإنجازات عالمية عدة، أعادت تموضع السعودية في مراكز متقدمة على خارطة العالم، ومن ذلك: المرتبة الثانية عالميًّا في الأمن السيبراني للشركات ضمن الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، والمرتبة الـ12 بين دول مجموعة العشرين في مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، متقدمة بأكثر من 9 مراكز عن العام الماضي، والمرتبة الـ7 عالميًّا فـي تمويل التطوير التقني ضمن الكتاب السنوي للتنافسـية العالمية، والمرتبة الـ8 بين دول مجموعة العشرين والـ27 عالميًّا في مؤشر البنية الرقمية ضمن مؤشر تطور الحكومة الإلكترونية، متقدمة بأكثر من 40 مركزًا، والمرتبة العاشرة عالميًّا في متوسط سرعات الإنترنت المتنقل بسرعة تجاوزت 66.54 ميجابت/ ثانية. وحصلت حكومة السعودية على جائزة الريادة الحكومية 2020م الممنوحة من الاتحاد الدولي لقطاع الاتصالات المتنقلة.