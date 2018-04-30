"الشريان" عبر "بلكونة": لا تتسرعوا في الحكم على برامج SBC

قال: الهدف الرئيسي للقناة أن تكون في المراكز الأولى وفريقنا مستعد

أكد المدير التنفيذي لقناة SBC داود الشريان بخصوص الإعلان التشويقي لبث القناة أن الهدف الرئيسي للقناة أن تكون في المراكز الأولى، وهنالك فريق عمل قبل التحدي، ومستعد للإبهار.

وأضاف خلال استضافته عبر "بلكونة" وسط حضور ٣٠٠ مهتم ومهتمة،أن ما سيقدم في شهر رمضان يشكل ٤٠٪ من الخطة التنفيذية؛ ودعا إلى عدم السرعة في الحكم على البرامج، مع تأكيده على ضرورة شد انتباه المشاهدين عند انطلاق البث من أول يوم.

وفي إطار الرؤى التي تسعى القناة لها بيّن الشريان أنه خلال الخمس سنوات القادمة ستغيب شمس الشاشات؛ ليحل بدلاً عنها "الديجتال"؛ لذا سيتزامن مع بدء البث إطلاق موقع للقناة باسم (شاشتكم)، مشيرا إلى اهتمامه بفتح فرص واعدة لشباب "السوشل ميديا" من خلال تقديم محتواهم في الموقع.

وأضاف: أن ما ينفق على المحتويات الإعلامية قرابة ثلاثة مليارات دولار سنوياً والمجتمع وشبابه هم الأولى بصناعة المحتوى وعودة الفائدة إليهم.

من ناحيته عبر سامي الرشيد نائب رئيس لجنة الدعاية والإعلان بغرفة الرياض عن امتنانه لرئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون لقبول الدعوة والحديث لمجتمع الدعاية والإعلان في مدينة الرياض .

وأضاف أن حديث الشريان لحضور بلكونة اتسم بالشفافية حيث خص الحضور بأمور مهمة وحصرية عن خطط الهيئة وطموحاتها بأن تلقى قناة SBC اهتمام الشباب وبالتالي استقطاب ميزانيات إعلانية لتصبح القناة مدرة للدخل .

كما أسعدنا حرص هيئة الإذاعة والتلفزيون على المحتوى المحلي ودعم الشباب السعودي للمساهمة في توطين الصناعة .

الجدير بالذكر أن "بلكونة" استضافت في لقائها الأول مخرج الإعلانات الكويتي عبدالعزيز الجاسم؛ للحديث عن أعماله وإنجازاته في صناعة محتويات إعلانية من واقع المجتمع الخليجي بأسلوب مبتكر وبسيط يلامس المشاهد ويؤثر في قرارته الشرائية، كما تمت استضافة فريق تسويق "جولي شيك" للنقاش حول أهم وأكبر الحملات الإعلانية التي قاموا بها في السوق السعودي، وتمت تلك اللقاءات من خلال لجنة الدعاية والإعلان في غرفة الرياض التجارية؛ التي اختارت أن تكون "بلكونة" متنفس الإبداع الإعلاني في الرياض، وفرصة للتعارف وبناء العلاقات مع طرح الأفكار والحلول الإبداعية لإنتاج محتوى تسويقي يواكب التطور و يبرز شخصية الإعلان السعودي والخليجي على كافة الأصعدة.