"المصري" لرتبة رائد بمرور مكة

قلد مدير مرور العاصمة المقدسة العقيد فواز الحازمي، بحضور مدير شعبة السير العقيد عبدالعزيز العتيبي، الرائد ياسر المصري رتبته الجديدة "رائد"، بعد صدور الأمر السامي الكريم.

وعبّر "المصري" عن اعتزازه وفخره بهذه الثقة؛ واعدًا ببذل مزيد من الجهد لخدمة دينه ومليكه ووطنه.