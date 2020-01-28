القبض على 3 وافدين سرقوا عدداً من المحالّ التجارية بالرياض

في أحياء وسط وشرق العاصمة واعتدوا على العاملين بها

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت، بفضل من الله، عن تمكّن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة وافدين (سوري وفلسطيني ويمني)، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم.

وتمثلت جرائمهم في: سرقة المبالغ المالية من المحالّ التجارية في أحياء وسط وشرق العاصمة الرياض، والاعتداء على العاملين بها، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

شرطة الرياض

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28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441 07:54 PM

في أحياء وسط وشرق العاصمة واعتدوا على العاملين بها

القبض على 3 وافدين سرقوا عدداً من المحالّ التجارية بالرياض

عبدالله البرقاوي

الرياض

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صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت، بفضل من الله، عن تمكّن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على ثلاثة وافدين (سوري وفلسطيني ويمني)، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب عددٍ من الجرائم.

وتمثلت جرائمهم في: سرقة المبالغ المالية من المحالّ التجارية في أحياء وسط وشرق العاصمة الرياض، والاعتداء على العاملين بها، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية كافة.

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