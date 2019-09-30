ولي العهد عن قدرات السعودية العسكرية و"هجوميْ أرامكو": لديْنا تهديدات من 360 درجة

قال: المملكة بحجم قارة فهي أكبر من غرب أوروبا كلها يصعب تغطية كل هذا بشكل كامل

أكد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، أن هجمات 14 سبتمبر على منشأتيْ "أرامكو" كانت عمل حرب تقوم به إيران، قائلًا: "إذا لم يتخذ العالم عملًا قويًّا وصارمًا لردع إيران؛ سنرى المزيد من التصعيدات التي ستهدد مصالح العالم".

وأوضح الأمير محمد بن سلمان لبرنامج "60 دقيقة" المُذاع على قناة CBS، ضمن إجابته على سؤال المحاورة والتي قالت: "هذا الهجوم ضرب قلب صناعة النفط في السعودية؛ فهل تمّت مهاجمتكم على حين غرة؟" ليردّ سموه قائلًا: قد أختلف معك قليلًا، هذه الضربة لم تضرب قلب قطاع الطاقة السعودي؛ بل ضربت قلب قطاع الطاقة العالمي. هذه الضربة عطّلت ما يقارب 5.5% من احتياج العالم للطاقة، احتياج أمريكا والصين والعالم بأسره.

وعادت المحاورة لتسأل ولي العهد: "المملكة هي أكبر مستورد في العالم للأسلحة والمعدات العسكرية؛ فمليارات الدولارات أُنفقت على المعدات؛ إذًا كيف لا يمكنها منع هجوم مثل هذا؟".

فجاء رد الأمير بقوله: المملكة العربية السعودية بحجم قارة تقريبًا؛ فهي أكبر من غرب أوروبا كلها، لدينا تهديدات موجودة من 360 درجة، يصعب تغطية كل هذه بشكل كامل.

وعن السبب الاستراتيجي الذي جعل إيران تضرب أرامكو قال سموه: أعتقد أنها حماقة، لا يوجد هدف استراتيجي؛ فقط الأحمق هو مَن يهاجم 5% من إمدادات العالم. الهدف الاستراتيجي فقط هو إثبات أنهم حمقى، وهذا ما فعلوه.

وأكد سمو ولي العهد أنه يتفق مع وزير الخارجية مايك بومبيو، الذي وصف ما قامت به إيران بأنه "عمل حربي".