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توقّع رياحاً من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من الغربية والشمالية والوسطى

أجواء "السبت" كما يتوقّعها "الحصيني": حارة ثم معتدلة والأمطار حاضرة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ أجواءً حارة نهار اليوم السبت على معظم مناطق المملكة والخليج، ومعتدلة فجراً.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة على جازان ومرتفعات عسير والباحة ومكة والمدينة وعُمان واليمن والإمارات.

وتابع: رياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاءٍ من الغربية والشمالية والوسطى والشرقية.

وكان قد توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياحٍ نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، المدينة المنوّرة).