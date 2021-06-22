"قصاص" مديرًا للمراجعة الداخلية والمكتب السري بوزارة البيئة بمكة

أصدر مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، قرارًا بتكليف "علي بن محمد أحمد قصاص الغامدي"، بالعمل مديرًا لإدارة المراجعة الداخلية، ومديرًا للمكتب السري بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة.