مقتل وإصابة 4 أشخاص بعملية طعن في تكساس الأمريكية

حاكم الولاية: المهاجم شاب عشريني مشرد له سجل إجرامي

أكدت شرطة ولاية تكساس الأمريكية مقتل شخص واحد وإصابة ثلاثة آخرين، إثر عملية طعن داخل مطعم في مدينة أوستن ، اليوم السبت.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن مشتبهًا به نفذ سلسلة من الهجمات داخل منطقة تسوق في المدينة؛ حيث دخل إلى مقهى وضرب شخصًا بدون سبب واضح، قبل أن يفر ويدخل إلى مطعم ويطعن أشخاصًا آخرين.

وأوضحت الشرطة أن المشتبه به شاب يبلغ من العمر 27 عامًا، دون أن تكشف المزيد من التفاصيل عنه أو عن دوافعه.

من جهته، قال حاكم ولاية تكساس، غريغ أبوت، في وقت لاحق: إن المهاجم مشرد على ما يبدو، وله سجل إجرامي.

وأشار إلى أن هذه هي أول جريمة قتل تشهدها مدينة أوستن في 2020.