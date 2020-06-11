اليابان تسجل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع عدد الإصابات إلى 17337 والوفيات 922

سجلت وزارة الصحة اليابانية 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بالإضافة إلى حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت في بيان اليوم: بعد تسجيل هذه الحالات الإضافية ارتفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 17337 والوفيات إلى 922 حالة وفاة.

واستأنفت العديد من المناطق في جميع أنحاء اليابان أعمالها بالكامل، بعد أن رفعت الحكومة حالة الطوارئ على خلفية انخفاض حالات الإصابة.