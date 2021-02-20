ما عدد جرعات لقاح "كورونا" المأخوذة في العالم إلى اليوم؟

مجموعة الـ7 حظيت بـ45% منها

تلقّى سكان 107 دول ومناطق في العالم على الأقل، أكثر من 200 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، استنادًا إلى مصادر رسمية عند الساعة 10:00 بتوقيت غرينيتش اليوم (السبت).

وفقًا لما أوردت "فرانس 24": تمّت 45 في المئة من عمليات التطعيم في دول مجموعة السبع الأغنى، التي تعهّدت أمس بمشاركة الجرعات بشكل أكثر إنصافًا مع الدول الأكثر فقرًا.

ويمثّل سكان مجموعة الدول الصناعية السبع 10 في المئة فقط من سكان العالم.