الباحة.. استنفار الجهات الأمنية بحثًا عن خمسينية مفقودة في "رُباع"

غادرت بيتها صباح الأربعاء ولم تعُدْ حتى الآن وتعاني اعتلالات نفسية

تكثف الجهات الأمنية بمحافظة بني حسن في منطقة الباحة وفريق ساعد التطوعي وعددٌ من شباب القرية البحث عن امرأة خمسينية خرجت من بيتها منذ صباح أمس الأول الأربعاء ولم تعُدْ حتى الآن والتي تعاني اعتلالات نفسية ضاعفت من صعوبة البحث عن الخمسينية.

وقال لـ"سبق"، جار الله الزهراني: فُقِدت شقيقتي - علياء - من منزلها في قرية (رُباع ) بمحافظة بني حسن صباح أمس الأول ، وبعد عدة ساعات من فقدها تم إبلاغ الجهات الأمنية التي باشرت البحث، بالإضافة إلى مشاركة الدفاع المدني وفريق ساعد التطوعي وشباب ورجال القرية الذين يواصلون البحث ولم تُذكَرْ إلا في موقع واحد ذكرت سيدة أنها شاهدتها عاملتها المنزلية وناولت الأخيرة ماء وحلوى.

وتابع: تعاني شقيقتي اعتلالات نفسية وهو السبب في خروجها من المنزل حيث لا تستطع العودة دون بحث، مبينًا أنه سبق لها الخروج بهذا الشكل أكثر من مرة ولكن يتم العثور عليها بعد فترة قصيرة في منازل قريبة ولم يسبق أن فُقدت لفترات طويلة كما يحدث الآن.

وأضاف: هي امرأة قاربت الخمسين من عمرها، متوسطة الطول، نحيلة القوام، وتعاني عرجًا خفيفًا في قدمها اليمنى، مناشدًا المساعدة في البحث عنها وفي حال العثور عليها إبلاغ الجهات الأمنية أو الرقم ( 0598717145).