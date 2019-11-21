"الطاقة الذرية" تطالب إيران بتفسير وجود آثار يورانيوم في موقع نووي

"الوكالة" ترسل وفدًا فنيًا رفيع المستوى إلى طهران الأسبوع المقبل

طالبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران، اليوم (الخميس)، بتفسير وجود آثار لليورانيوم في موقع لم تعلن عنه طهران من قبل.

وأفاد رئيس الوكالة بالإنابة كورنل فيروتا، أنه من المقرر أن يلتقي بمسؤولين إيرانيين الأسبوع المقبل لمناقشة المسألة، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأكد "فيروتا" في اجتماع مجلس المحافظين في الوكالة أن هذه المسألة لا تزال دون حل ومن الضروري أن تعمل إيران مع الوكالة لحلها بسرعة.

من جهته، ذكر مصدر دبلوماسي أن الوكالة سترسل وفدًا فنيًا رفيع المستوى إلى إيران الأسبوع المقبل.

وكانت الوكالة نشرت الأسبوع الماضي تقريراً أكد أن مفتشيها رصدوا آثار يورانيوم طبيعي من مصدر بشري في موقع لم تعلن عنه إيران للوكالة.

ويعتقد أن الآثار التي تم العثور عليها هي يورانيوم مر في مرحلة معالجة أولية، ولكنه غير مخصب.