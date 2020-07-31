خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالات هاتفية من عدد من الرؤساء والقادة

قدموا التهنئة بالعيد وتمام الشفاء ونجاح خطط تصعيد وتحركات الحجاج في المشاعر

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله - ومغادرته المستشفى.



كما هنأ الرئيس المصري خلال الاتصال خادم الحرمين الشريفين بنجاح الخطط الخاصة بتصعيد وتحركات الحجاج في المشاعر المقدسة.



وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره للرئيس المصري على مشاعره، وبادله ـ رعاه الله ـ التهاني بعيد الأضحى المبارك.



كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالا هاتفيا، اليوم، من الرئيس الفلسطيني محمود عباس هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله - ومغادرته المستشفى وبنجاح الخطط الخاصة بتصعيد وتحركات الحجاج في المشاعر المقدسة.



وقد بادل خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - فخامة الرئيس الفلسطيني التهاني بعيد الأضحى المبارك، معرباً عن شكره لفخامته على ما أبداه من مشاعر أخوية.



إلى هذا تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالا هاتفيا، اليوم، من الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله - ومغادرته المستشفى.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره له على مشاعره، وبادله ـ رعاه الله ـ التهاني بعيد الأضحى المبارك.



كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالا هاتفيا، اليوم، من ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه- أيده الله - ومغادرته المستشفى.



وقد بادل خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - ولي عهد أبو ظبي التهاني بعيد الأضحى المبارك، معرباً عن شكره له على ما أبداه من مشاعر أخوية.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفيًا، اليوم، من الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين

وقد هنأ ملك البحرين خادم الحرمين الشريفين بعيد الأضحى المبارك، وشفائه ومغادرته المستشفى.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره له على مشاعره الأخوية، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عُمان، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه ومغادرته المستشفى.



وقد بادل خادم الحرمين الشريفين سلطان عمان التهاني بعيد الأضحى المبارك، معرباً عن شكره له على ما أبداه من مشاعر أخوية.

وتلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالا هاتفيا، اليوم، من الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك، وشفائه ومغادرته المستشفى.

كما هنأ الرئيس الإندونيسي خلال الاتصال خادم الحرمين الشريفين بنجاح الخطط الخاصة بتصعيد وتحركات الحجاج في المشاعر المقدسة.

وقد عبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لفخامته على مشاعره، وبادله التهاني بعيد الأضحى المبارك.