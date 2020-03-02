10 أخطاء يقع فيها معظم مستخدمي "واتساب"

بينها "عطل الوسائط والنسخ الاحتياطي والتحقق"

يستخدم الكثير من الناس تطبيقات التراسل الفوري مثل "واتساب" بصورة مستمرة، ويشتركون في محادثات جماعية ومكالمات داخلية، دون أن يستوعبوا الطريقة السليمة لاستخدام "واتساب" دون أن يقعوا في أخطاء "قاتلة".

ورصد موقع "جادجيتس ناو" التقني المختص 10 أخطاء يقع فيها معظم مستخدمي "واتساب"، دون أن يدركوا حقيقة ذلك.

وجاءت تلك الأخطاء على النحو التالي:

1- عدم الترحيب بالجميع:

ينبغي أن تنظف قائمة جهات الاتصال الخاصة بك، وتحذف منها أرقام هواتف الأشخاص الذين لم تُعِد الاتصال بهم؛ حتى لا تكون متاحًا لهم عبر "واتساب".

2- صورة غير كاشفة:

من الجيد الاحتفاظ بصورة ملف شخصي بسيطة، لا تقدم الكثير من المعلومات عنك وعن أفراد عائلتك، كما يمكنك إخفاء صورة ملفك أيضًا عن جهات اتصال محددة في "واتساب".

3- التحقق من خطوتين:

لا تنسَ إضافة تقنية "التحقق من خطوتين" لتأمين حسابك عبر "واتساب"؛ لضمان عدم سرقة الحساب أو معلوماتك الشخصية أو بياناتك البنكية.

4- الحالة الخاصة لا تصبح "عامة":

لا تحاول دومًا أن تجعل رسائل الحالة الخاصة بك بشكل عام على جميع مستخدمي "واتساب"، وتأكد من إعدادات الخصوصية الخاصة بك لتصفية الأشخاص غير الضروريين.

5- لا تسمح بالإضافة:

لا تسمح أبدًا بإضافتك تلقائيًّا إلى أي مجموعات عبر "واتساب"، ويمكنك استخدام وسائل حماية لتقييد عملية إضافتك إلى أي مجموعة دون رغبتك؛ حتى لا تسمح لأي شخص بإضافتك بصورة عشوائية إلى أي دردشة جماعية.

6- عطّل إضافة الوسائط

قم بتعطيل خيار إضافة ملفات الوسائط عبر "واتساب" تلقائيًّا في معرض هاتفك؛ حتى لا تستهلك سعة التخزين الداخلية لهاتفك بمجموعة من الصور غير المفيدة أو السخيفة.

7- النسخ الاحتياطي:

قم بتعطيل النسخ الاحتياطي للدردشة تلقائيًّا على غوغل درايف أو آي كلاود، وبدلًا من ذلك قم بعمل نسخ احتياطية للمحادثات الهامة فقط؛ حتى لا تستهلك سعة تخزين بريدك الإلكتروني.

8- المقاطع الإباحية:

لا تشارك مقاطع الفيديو الإباحية أو مقاطع الفيديو المخفية للأشخاص عبر "واتساب"؛ لأنها قد تُعَرّضك للمساءلة القانونية، التي قد توقف حسابك، أو قد تذهب بك إلى السجن.

9 - المحتوى المزيف:

لا تنشر أخبارًا لم يتم التحقق منها أو رسائل كراهية أو شائعات حول مواضيع حساسة عبر "واتساب"، لأن هذا قد يؤدي لإغلاق حسابك أو يعرّضك للمساءلة القانونية.

10- اسم آخر:

لا تشغل حساب "واتساب" باسم مزيف ليس اسمك أو هويتك الشخصية؛ لأن هذا يجعلك تقع في تهمة الانتحال؛ وهو ما يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، وقد يؤدي لإغلاق الحساب نهائيًّا.