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شكر كل مَن تواصل معه عبر الرسائل أو هاتفيًا للاطمئنان على صحته

"كورونا" يصيب الإعلامي "الظويهر" ويرقد بالمستشفى لاستكمال العلاج

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يرقد الزميل الإعلامي هلال الظويهر بمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض منذ ثمانية أيام إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقدم "الظويهر" شكره وتقديره لكل من سأل عنه وتواصل معه هاتفيًا للاطمئنان على صحته، سائلاً الله ألا يري الجميع أي مكروه وأن يصرف عن المملكة وباء كورونا.