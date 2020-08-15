"إغاثي الملك سلمان" يواصل تقديم المواد الغذائية لمتضرري انفجار بيروت

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم المواد الغذائية العاجلة لأهالي المتضررين من انفجار بيروت القاطنين في منطقتي أشرفية ورميل. حيث تم توزيع السلال الغذائية والتمور والحليب اليوم على 447 عائلة متضررة.
يأتي ذلك في إطار المساعدات السعودية العاجلة المقدمة للمتضررين من حادثة انفجار مرفأ بيروت من أبناء الشعب اللبناني الشقيق.
قام بتوزيع السلال الغذائية والتمور والحليب على 447 عائلة متضررة
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم المواد الغذائية العاجلة لأهالي المتضررين من انفجار بيروت القاطنين في منطقتي أشرفية ورميل. حيث تم توزيع السلال الغذائية والتمور والحليب اليوم على 447 عائلة متضررة.
يأتي ذلك في إطار المساعدات السعودية العاجلة المقدمة للمتضررين من حادثة انفجار مرفأ بيروت من أبناء الشعب اللبناني الشقيق.