انطلاق المؤتمر الدولي الثاني لعلوم الرياضة والنشاط البدني

بحضور وزير الرياضة ودعم رئيس جامعة الملك سعود

افتتحت اليوم الثلاثاء أعمال المؤتمر العلمي الدولي الثاني لعلوم الرياضة والنشاط البدني، والذي تنظمه جامعة الملك سعود ممثلة في كلية علوم الرياضة والنشاط البدني، تحت شعار "مستقبل الرياضة خلال الأوبئة والأزمات".

وفي كلمه له أشاد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة بالمؤتمر الدولي الثاني، مؤكداً أنَّ المملكة كانت ولا تزال من أوائل الدول التي تعاملت بحكمة وسرعة وكفاءة مع أزمة جائحة كورونا للحفاظ على صحة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها؛ تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله.

وأشار إلى أن المؤتمر يناقش عدداً من القضايا الهامة التي تتعلق بالممارسة الرياضية الآمنة خلال الأوبئة والأزمات الصحية؛ حيث يعد هذا المؤتمر مثالاً حيّاً على الاهتمام الكبير الذي تجده البحوث العلمية في بلادنا، وما تشهده من تطور في الأعوام الأخيرة، حتى أصبحت رافداً يسهم في علاج المشكلات.

وأعرب وزير الرياضة عن آماله بأن تسهم توصيات هذا المؤتمر في ممارسة آمنة للرياضة والأنشطة البدنية لتساعد المجتمع بشكل عام والرياضيين بشكل خاص، على تطبيق أفضل طرق السلامة والوقاية خلال الممارسات الرياضية.

ومن جانبه صرح رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر، عن ترحيبه بصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة لتشريفه هذا المؤتمر، وأوضح أنّ هذا المؤتمر يركز على مناقشة سبل التعامل مع جائحة كورونا في المجال الرياضي، بما يحقق الحسنيين معاً: مواصلة النشاط الرياضي الذي لا غنى عنه لصحة الأفراد ورفاهيتهم وازدهار المجتمع وقوته، وتجنب الإصابة بالفيروس والحد من انتشاره، والاستفادة من الرياضة في تقوية مناعة الأجسام.

وأكد أنّ تنظيم هذا المؤتمر وغيره من الفعاليات ينبع من حس المسؤولية الاجتماعية لدى جامعة الملك سعود، ومن دورها البحثي والأكاديمي في مختلف العلوم والمجالات؛ وهما المسؤولية والدور اللذان ترد الجامعة من خلالهما جميل الصنيع إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - على دعمهما السخي اللامحدود للتعليم بمختلف مؤسساته ومراحله.

كما عبَّر عميد كلية علوم الرياضة والنشاط البدني الدكتور سليمان بن عمر الجلعود، عن شكره للأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على تشريفه للمؤتمر، ولرئيس جامعة الملك سعود الأستاذ الدكتور بدران بن عبد الرحمن العمر، على رعايته للمؤتمر ودعمه المستمر لكلية علوم الرياضة والنشاط البدني؛ مما ساعد الكلية على تحقيق العديد من أهدافها الاستراتيجية؛ ومنها إقامة هذا المؤتمر العلمي الدولي النابع من أهداف رؤية المملكة 2030.

ويستمر المؤتمر ليومين؛ حيث تناقش العديد من المواضيع الهامة في مجال الرياضة خلال الأوبئة والأزمات الصحية، من قبل عدد من الأساتذة والخبراء والعلماء من دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وأستراليا وكندا وروسيا والصين، كما يتحدث بالمؤتمر عدد من الخبراء والباحثين من الدول العربية والخليج العربي، ومتحدثون من داخل المملكة يمثلون الوزارات والهيئات والجامعات واللجان السعودية.