الأخضر الشاب في معسكر أبها.. تدريب وتحفيز

عقد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم المشرف على المنتخبات الوطنية السنية، الدكتور خالد بن مقرن، اجتماعًا باللاعبين، حثّهم خلاله على التركيز نحو الأهداف الموضوعة مسبقًا للمرحلة المقبلة، مطالبًا إياهم ببذل الجهود القصوى من أجل الوصول للأهداف.



وأثنى "بن مقرن" على الانضباطية العالية التي أظهرها اللاعبون داخل الملعب وخارجه، متمنيًا أن يوفق "الأخضر" في الحفاظ على لقبه الآسيوي والوصول لكأس العالم.



على الصعيد الميداني اكتفى الأخضر تحت 19 عامًا، صباح اليوم الثلاثاء، ضمن معسكره الإعدادي في مدينة أبها، والذي يأتي في إطار برنامجه الإعدادي لبطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 في أوزبكستان، بمران استرجاعي في الصالة الرياضية بمقرّ سكن البعثة.



ويواصل الأخضر غدًا الأربعاء تدريباته على فترتين صباحية ومسائية.



يُذكر أن قرعة بطولة كأس آسيا تحت 19 عامًا 2020 ستقام في أوزباكستان والمؤهّلة لكأس العالم تحت 20 عامًا 2021 في إندونيسيا، وضعت المنتخب السعودي في المجموعة "الثالثة"، وإلى جواره منتخبات: أستراليا، وفيتنام، ولاوس.