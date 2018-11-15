رائحة كريهة تقود للعثور على جثة مقيم في أحد أحواش خالدية مكة

عُثر عليه منتصف ليل البارحة والجهات الأمنية تحقق في الملابسات

تكثّف الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة -ممثلة في شرطة المنصور- التحقيق في ملابسات العثور على شخص مقيم متوفى عُثر عليه قبل منتصف ليلة البارحة في أحد الأحواش بحي الخالدية.

وتفصيلاً، تلقى مركز العمليات الموحدة بلاغاً من أحد الأشخاص يفيد بوحود رائحة كريهه تنبعث من أحد الأحواش الملاصقة لموقع سكنه.

ومرر البلاغ إلى الجهات المختصة والتي باشرت الموقع ممثلة في مركز شرطة المنصور ودوريات الأمن والأدلة الجنائية والهلال الأحمر؛ حيث عُثر عليه، وكان يرتدي زياً رياضياً، ولا يزال سببُ الوفاة مجهولاً.