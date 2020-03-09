في دورة تدريبية.."البيئة" تستعرض آليات مكافحة سوسة النخيل الحمراء

بمشاركة 8 مشاركين من الأردن وتونس والجزائر وعُمان والسودان والعراق

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، دورة تدريبية حول الإدارة المتكاملة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء والحد من تهديدها للأمن الغذائي العربي، بمشاركة 8 مشاركين من الأردن وتونس والجزائر وعُمان والسودان والعراق، إضافة إلى 6 مهندسين زراعيين من المملكة، وذلك في الفترة من 14 وحتى 17 من رجب الحالي.



وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه الدورة، التي تأتي بالتعاون مع المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد)، رفع كفاءة العاملين في الإدارة المتكاملة لحشرة سوسة النخيل الحمراء للحد من خطورتها والقضاء عليها، وتعريفهم بسلوك الحشرة والكشف المبكر عن الإصابة والأساليب الحديثة لذلك، إضافة إلى طرق الإبلاغ عن الإصابة والوسائل المناسبة للسيطرة عليها، إلى جانب الاطلاع على تجارب الدول العربية في مكافحة الحشرة، وجهود المملكة في تطوير آليات معالجة هذه الآفة ونجاحها في خفض الإصابة بها من 7% إلى أقل من 1%.



وبيّنت "البيئة" أن هذه الفعالية تأتي استمراراً لمسيرة المملكة الرائدة في مجال التعاون العربي المشترك، والمساهمة الفعالة في التطوير والبحث والتدريب ونقل التكنولوجيا إلى جميع الدول العربية الشقيقة، وذلك ضمن أنشطة السنة الدولية للصحة النباتية لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام 2020 المتزامنة مع احتفاء منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" بالمناسبة تحت شعار "حماية النباتات.. حماية للحياة".