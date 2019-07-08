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نسفت البعض منها بالكامل وأخرى حولتها لمخازن للأسلحة والتموين العسكري

وزير الأوقاف اليمني: 76 انتهاكاً للحوثيين ضد المساجد ودور القرآن

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كشف وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور أحمد عطية عن "أن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ارتكبت 76 انتهاكاً ضد المساجد ودور القرآن الكريم في عدد من المحافظات اليمنية".

وقال الوزير اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ": "إن المليشيا الانقلابية فجرت المساجد ونسفت البعض منها بالكامل وأخرى حولتها إلى مخازن للأسلحة والتموين العسكري ومجالس لتناول القات وإقامة المهرجانات في تعمد واضح منها لاستفزاز مشاعر الناس من خلال تدمير المقدسات الدينية".

وأشار عطية إلى أنهُ لم تشهد اليمن عهداً تم إهانة المساجد ودور القرآن الكريم ومدارس التحفيظ وتدميرها وخرابها إلا في عهد مليشيا الحوثي الإرهابية، لافتاً النظر إلى أن هناك خطوطاً حمراء ومقدسات تعارف عليها اليمنيون وهي المساجد، ودور القرآن الكريم، وأماكن التعليم، والأسواق، والأطفال والنساء، مؤكداً أن مليشيا الانقلاب داست على كل هذه المقدسات وجعلتها مستباحة.