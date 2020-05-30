الطائف.. تسجل الوفاة الرابعة بكورونا وحالات التعافي تبلغ 996 حالة

13 إصابة جديدة بالفيروس اليوم ترفع الإجمالي إلى 1716 مصابًا

سجلت محافظة الطائف الوفاه الرابعة من بين الإصابات بفيروس كورونا المُستجد، كما أضافت 13 إصابة جديدة ليصل الإجمالي 1716 إصابة، كانت النشطة منها 716 إصابة .

ولم تُسجل المحافظة في التحديث الجديد اليوم أي حالة تعافٍ من الفيروس، والذي وصل إلى 996 حالة .

جاء ذلك من خلال تحديث قائمة الإصابات الذي تقدمه "وزارة الصحة" عن مستجدات فيروس كورونا .