"مشاط": القطاع الخاص سيقود منظومة الحج والعمرة لخدمة ضيوف الرحمن

أنهينا إجراءات التحول المؤسسي لشركات مقدمي الخدمات للحجاج من الخارج

كشف نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط، عن اكتمال جميع الإجراءات الخاصة بالتحول المؤسسي لشركات مقدمي الخدمات لحجاج الخارج مؤكدًا في هذا الصدد مضي الوزارة قدمًا على تجويد الخدمات من خلال إعادة هيكلة المنظومة متكاملة سواء كانت للحج أو العمرة.

جاء ذلك خلال حديثه لبرنامج أبعاد في إذاعة الرياض، عن التحول النوعي والتاريخي في شركات الطوافة وأثره على تجويد العمل والخدمة المقدمة والارتقاء بقطاع الحج والعمرة؟

وأكد "مشاط" أن تمكين القطاع الخاص أحد أدوار وزارة الحج والعمرة الرئيسة، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن القطاع الخاص هو من سيقود منظومة الحج والعمرة، وبالتالي كان يجب أن يكون هناك إعادة هيكلة متكاملة لمنظومة الأعمال لخدمة ضيوف الرحمن المبنية أساسًا على تجويد وتسهيل وتيسير خدمة الحجاج والمعتمرين.

وتابع : بدأنا منذ عدة شهور في العمل الفعلي لإعادة الهيكلة، وقد انتهت بالأمس جميع الإجراءات الخاصة بالتحول المؤسسي لشركات مقدمي الخدمات لضيوف الرحمن من الخارج والآن اكتملت ولله الحمد.

وأضاف: خلال الفترة المقبلة ما بعد الحج سيتم تكوين الكيان التشغيلي والتنفيذي المبني على الاحترافية والمهنية في تقديم الخدمات، ونحن ماضون على تجويد الخدمات من خلال إعادة هيكلة المنظومة كاملة سواء كانت للحج أو العمرة.

وتحدث نائب وزير الحج والعمرة خلال اللقاء الخاص حول الاستعدادات التي اتخذتها المملكة في موسم الحج لهذا العام في ظل تطورات جائحة كورونا.

مشيرًا إلى أنه سيتم تخصيص مخيم خاص للحجاج من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بعد التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتحديد عدد مستحق منهم.

وعن دور التقنية في حج هذا العام لفت مشاط إلى أهمية البطاقة الذكية في تيسير وتسهيل رحلة الحج لضيوف الرحمن من بدايتها إلى نهايتها حيث ستكون هذه البطاقة الذكية التي تتضمن كل المعلومات عاملاً أساسيًا لتسهيل تنقلات الحجاج وتقديم الخدمات لهم.