الإمارات تسجل 1710 إصابات جديدة وحالتي وفاة بكورونا

1.551 حالة شفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجّلت الإمارات العربية المتحدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1.710 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة.

وبينت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 516.301 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 1.580 وفاة، مفيدةً أنها سجّلت 1.551 حالة شفاء، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 497.140 حالة.