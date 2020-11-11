البرازيل تسجّل 201 وفاة وأكثر من 25 ألف إصابة بكورونا

خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة في البرازيل، اليوم، أنها سجّلت 25012 إصابة جديدة مؤكّدة، و201 وفاة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبهذا يرتفع عدد إجمالي الإصابات في البرازيل، إلى خمسة ملايين و700044 حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 162829.

وتحتل البرازيل المركز الثالث على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند، فيما يتعلق بمجمل عدد حالات الإصابة بكورونا، لكنها تحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.