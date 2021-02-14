الأرصاد: أمطار رعدية على عسير تستمر حتى 8 مساءً

تصحب برياح نشطة تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها، ومحافظات: المجاردة والنماص وبارق وبلقرن وتنومة وخميس مشيط ومحايل، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.