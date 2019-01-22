نائبة أمريكية منتقدة حكومة "ترامب": العالم سينتهي بعد 12 عاماً

قالت: أعيش في بلد يكافح فيه الملايين من أجل تلبية حاجاتهم الأساسية

فجّرت العضوة في مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، مفاجأة من العيار الثقيل، عندما عبّرت عن اعتقادها بأن "العالم سينتهي في غضون 12 عاماً" من الآن.

ووفق ما ذكر موقع "فوكس نيوز"، قالت أوكاسيو-كورتيز: العالم سينتهي في غضون 12 عاماً إذا لم يتم تمرير القوانين الخاصة بمعالجة تغير المناخ"، منتقدة الإدارة الأمريكية بشأن عدم اتخاذها تدابير أكثر حزماً بهذا الشأن.

وأضافت خلال مقابلة في مانهاتن، الاثنين، أنها وغيرها من جيل الألفية ينظرون إلى تغير المناخ باعتباره "حربنا العالمية القادمة".

وانتقدت النظام الاقتصادي الأمريكي الذي "يسمح بوجود مليارديرات"، ووصفت ذلك بأنه "غير أخلاقي، في بلد يكافح فيه الملايين من الناس من أجل تلبية حاجاتهم الأساسية".

وقالت أوكاسيو-كورتيز البالغة من العمر 29 عاماً: لا أعتقد أن هذا يعني بالضرورة أن جميع المليارديرات غير أخلاقيين، لا يعني ذلك أن شخصاً مثل بيل غيتس، على سبيل المثال، أو وارن بافيت هم أناس غير أخلاقيين.

وأضافت: النظام الذي يسمح بوجود المليارديرات، في الوقت الذي يوجد أناس لا يستطيعون الحصول على التأمين الصحي من أجل تأمين العلاج، هو أمر خاطئ.

ووجّهت نقدها إلى الشركات الكبرى مثل وول مارت وأمازون، التي تتمتع بأرباح كبيرة، في وقت لا يحصل غالبية العاملين فيها على ما يؤمن احتياجاتهم اليومية.

وتابعت بالقول: أعتقد أنه من الخطأ أن تعمل 100 ساعة، وفي الوقت نفسه لا تتمكن من توفير قوت أطفالك.