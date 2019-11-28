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تطرقوا للتطابق في الرؤى والمواقف حيال القضايا الإقليمية منها والدولية

"الجبير" يستعرض متانة العلاقات مع طلبة كلية الدفاع الوطني بالإمارات

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، وفدًا من طلبة كلية الدفاع الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة طارق بن خلفان الزعابي.



واستعرض الجبير خلال اللقاء متانة العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، والتطابق في الرؤى والمواقف حيال القضايا الإقليمية منها والدولية.



حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور سعود بن صالح كاتب، ومدير عام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الدكتور عبدالله بن حمد السلامة.