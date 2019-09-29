محافظ صبيا يفتتح مشروع تطوير مركز الرعاية الأولية في الحسيني

ضمن برامج التحول الوطني بوازرة الصحة

افتتح محافظ صبيا، منصور الداوود، بحضور مساعد المدير العام للتخطيط والتحول بصحة جازان، الدكتور عواجي النعمي، مركز الرعاية الصحية الأولية في الحسيني.

جاء ذلك بعد تجهيزه تجهيزاً كاملاً، وتوفير الكوادر الطبية والفنية والإدارية، عقب إنهاء مشروع تحسين وتطوير بيئة العمل بالمركز.

وبعد قص الشريط تجول المحافظ ومرافقوه داخل أقسام وعيادات المركز، واستمع إلى شرح عن الخدمات التي تقدمها الأقسام، واطلع على سير العمل والتجهيزات الطبية بجميع الأقسام.

ويهدف برنامج تطوير وتحسين بيئة العمل بالمرافق الصحية إلى المساهمة في تحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتوفير بيئة عمل محفزة للموظفين، وتعزيز أهمية التواصل الداخلي بين المستفيد والموظف.

ويتضمن البرنامج، وهو أحد برامج التحول الوطني بوزارة الصحة، تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية، لتحسين بيئة وجودة الخدمة المقدمة للمستفيد.

وجرى تحديث تصاميم المرافق الصحية وفق المعايير العالمية، حيث تولي مشاريع التحسين أولوية لخصوصية المرضى بتخصيص غرف منفردة للكشف والفحوصات الطبية، مع مراعاة معايير السلامة ومكافحة العدوى، والتخلص الأمن من النفايات الطبية والمواد الخطرة الكيميائية وغيرها بالإضافة إلى مواقف السيارات، والمسطحات الخضراء اللازمة مع وحدات التكييف ومكافحة الحريق.