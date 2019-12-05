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ناقشا العديد من فرص التعاون في إطار الرؤية المشتركة السعودية الكورية 2030

الرياض .."التويجري" يجتمع مع وزيرة الأرض والبنية التحتية في كوريا الجنوبية

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اجتمع وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس اللجنة السعودية الكورية 2030 ورئيس اللجنة السعودية المشتركة من الجانب السعودي محمد بن مزيد التويجري أمس بوزيرة الأرض والبنية التحتية والنقل في كوريا الجنوبية كيم هيون مي.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من فرص التعاون في مجالات البنية التحتية والمدن الذكية في إطار الرؤية المشتركة السعودية الكورية 2030.

وتأتي زيارة الوفد الكوري للمملكة في إطار الزيارات المتبادلة والعلاقات العميقة بين البلدين الصديقين.