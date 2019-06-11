"الحوثيون" يجددون خرق اتفاق السويد في الحديدة

استهدفت الميليشا الأحياء السكنية المحررة بقذائف الهاون

كثفت مليشيا الحوثي استهداف الأحياء السكنية المحررة داخل مدينة الحديدة بقذائف الهاون، فضلاً عن القصف العشوائي بالأسلحة الرشاشة، ضمن مواصلتها مسلسل خروق قرار وقف إطلاق النار.

ووفق "سكاي نيوز"، أكدت مصادر عسكرية إن المليشيا أطلقت خلال الساعات الماضية 7 قذائف هاون من جهة معسكر الدفاع الساحلي وقيادة المنطقة العسكرية الخامسة وشمال المطار صوب الأحياء السكنية المحررة في شارعي "صنعاء" و"الخمسين".

وتزامن القصف مع قصف بالأسلحة الرشاشة صوب الأحياء السكنية ذاتها.