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انعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - البحريني.. ومراكز للقاحات في جميع المناطق قريبًا

"سبق" في أسبوع: البدء بأخذ "لقاح كورونا".. وولي العهد يتلقى أول جرعة.. و"تعليق الرحلات" أسبوعًا.. ودعوى "الهذلول" غير صحيحة

تربعت الكثير من الموضوعات على منصة النقاشات الطويلة خلال الأسبوع الماضي، وحصدت أحداثه متابعة واسعة في أوساط القراء، وحرصت "سبق" على نقل كل تفاصيل تلك الأحداث، وكان أبرزها ما يلي:



ولي العهد ونظيره البحريني يرأسان اجتماع الدورة الأولى لمجلس التنسيق الثنائي

عقد أول أمس، عبر الاتصال المرئي، الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وصدر عن الاجتماع بيان مشترك شدد على الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، وشعبيهما الشقيقين، وتعزيزًا للعلاقات الثنائية الأخوية والمتميزة بينهما.

https://sabq.org/pvxyT3



ولي العهد يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد – 19)

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال هذا الأسبوع، الجرعة الأولى من لقاح كورونا (كوفيد - 19)، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد 19 التي تنفذها وزارة الصحة.

‪https://sabq.org/4hsT96



"الربيعة": تدشين مراكز للقاحات كورونا في جميع المناطق.. قريبًا

كشف وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عن أنه سيتم قريبًا -بإذن الله- تدشين مراكز للقاحات في جميع مناطق المملكة.

وقال "الربيعة" عبر حسابه بتويتر معلقًا على تدشين مركز اللقاحات بجدة: ولله الحمد تم تدشين ثاني مركز للقاحات كورونا (كوفيد-١٩) في المملكة بمحافظة جدة، وسيتم قريبًا -بإذن الله- تدشين مراكز للقاحات في جميع مناطق المملكة، وأدعو الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

‪https://sabq.org/JN2XKg



"الصحة العالمية": فيروس كورونا المتحور أسرع انتشارًا.. ولم يسجَّل أنه أكثر خطورة

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أن فيروس (كوفيد 19) المتحور أسرع انتشارًا، ولا أدلة حتى الآن على أنه أكثر قسوة أو خطورة عند الإصابة به.

وأوضحت كبيرة العلماء في المنظمة، الدكتورة سمية سواميناتان، أن التحورات التي طرأت على الفيروس في المملكة المتحدة وفي جنوب إفريقيا لا تقلل من فاعلية اللقاحات، مشيرة إلى أن اللقاحات تغطي مجموعة من المتغيرات التي قد تطرأ على الفيروس.

‏https://sabq.org/2Vwjrq



المملكة تعلق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين لمدة أسبوع

‏صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، بأنه بناء على ما رفعته وزارة الصحة عن انتشار نوع جديد متحور من فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) في عددٍ من الدول، وحتى تتضح معلومات طبية عن طبيعة هذا الفيروس، ورغبة في اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

فقد قررت حكومة المملكة اتخاذ الإجراءات الاحترازية.

‏https://sabq.org/X9LJSj



محاكمة لجين الهذلول: التقارير الطبية وكاميرات المراقبة وعاملات السجون أثبتت عدم صحة دعواها

أصدرت المحكمة الجزائية هذا الأسبوع حُكمًا ابتدائيًّا، يقضي برد دعوى إحدى الموقوفات، والتي ادعت تعرُّضها للتعذيب خلال إيقافها.

‏‎وجاء الحكم الذي صدر منتصف الأسبوع، وحضرت جلسة النطق به "سبق"، بعد اطلاع المحكمة على الأدلة والإفادات التي تثبت عدم صحة دعواها.

‏‎وتعود تفاصيل القضية إلى تقديم الموقوفة "لجين الهذلول" دعوى، ادعت من خلالها تعرُّضها للتعذيب. وعلى الفور، ونظرًا لأهمية التحقق من هذه الادعاءات، بحسب المحكمة، كلّفت النيابة العامة بالتحقيق في الدعوى بحكم الاختصاص، وإفادة المحكمة بقيامها باتخاذ الإجراءات كافة للتأكد من صحة ما ذكرته الموقوفة.

https://sabq.org/sYnyPv



إطلاق منصة إحكام والبدء باستقبال طلبات تملك العقارات

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة، موعد إطلاق منصة إحكام؛ لاستقبال طلبات تملك العقارات إلكترونيًا، وذلك مساء الأحد الماضي.

وتفصيلاً؛ بدأت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات واستقبال طلبات التعديل وتملك العقارات، منذ الأحد عند الساعة الخامسة عصرًا؛ حيث تم إطلاق منصة إحكام.

‪https://sabq.org/VHG6cL



‏"راجح العجمي" إلى مثواه.. بصمات متفردة وحِكَم مؤثرة

شيَّعت جموع المصلين في الدلم جثمان الشاعر الشيخ راجح العجمي، الذي تُوفي بعد معاناة مع المرض. وحضر مراسم الدفن أعداد كبيرة من المشيعين، حسبما أظهرته مقاطع انتشرت على شبكات التواصل، فيما صعد وسم "#راجح_العجمي_في_ذمة_الله" للترند، وتفاعل معه المغردون دعاء ورثاء للفقيد الذي أثرى المكتبة الأدبية بنفائس الشعر الوعظي المليء بالعِبر والنصائح؛ فالراحل عُرف عنه انتهاجه وتوظيفه الشعر نحو مسالك دينية إرشادية، بينها مقطوعات شعرية ثمينة، لها وَقْع نفسي خاص.

‏https://sabq.org/qKXGpr



5 ملايين طالب وطالبة في التعليم يؤدون اختبارات الأسبوع الأول عبر "مدرستي"

أنهى نحو خمسة ملايين طالب وطالبة في التعليم العام اختبارات الأسبوع الأول في منصة مدرستي بنجاح، حيث تُقام عن بُعد للمرة الأولى بعد أن اعتمدت وزارة التعليم تنفيذها استثنائيًا بسبب جائحة كورونا.

https://sabq.org/QvSVd8



بعد 80 يومًا من رحيل والده.. وفاة الشيخ ناصر نجل أمير الكويت الراحل

رحل عن عالمنا، الأحد الماضي، الشيخ ناصر صباح الأحمد، عن عمر ناهز 72 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض، وذلك بعد 80 يومًا من وفاة والده أمير الكويت السابق الشيخ الصباح الأحمد الجابر الصباح.

وشغل الشيخ ناصر صباح الأحمد منصب وزير الدفاع والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في الكويت سابقًا. وهو النجل الأكبر لأمير الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

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