"كورونا" يبعد الأسترالي "براد جونز" عن "النصر" في "الآسيوية"

تأكدت إصابة كل من براد جونز وأسامة الخلف وعبدالعزيز علاوي بفايروس كورونا، وبالتالي غيابهم عن الفريق حتى نهاية دور المجموعات من البطولة الآسيوية .
ويعد ابتعاد الحارس براد جونز تحديداً عن الفريق بمثابة صدمة مؤلمة للجهاز الفني للفريق الذي يعتمد عليه بصورة أساسية .
تأكدت إصابة كل من براد جونز وأسامة الخلف وعبدالعزيز علاوي بفايروس كورونا، وبالتالي غيابهم عن الفريق حتى نهاية دور المجموعات من البطولة الآسيوية .
ويعد ابتعاد الحارس براد جونز تحديداً عن الفريق بمثابة صدمة مؤلمة للجهاز الفني للفريق الذي يعتمد عليه بصورة أساسية .