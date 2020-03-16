إضاءة جزئية للنواحي الأمنية.. إغلاق حجوزات السيارات بمكة احترازياً "صور"

إجراء أعلنته "الأمانة" أمس تحقيقاً لسلامة مرتاديها من المتنزهين ومنعاً للتجمعات

طوقت أمانة العاصمة المقدسة والجهات ذات العلاقة، جميع حجوزات السيارات بمكة المكرمة، وأغلقتها، بعد أن فصلت التيار الكهربائي عنها والإبقاء فقط على إضاءة جزئية للنواحي الأمنية.

وشرعت الأمانة بشكل فعلي؛ اليوم، في إغلاق 4 حجوزات بمكة المكرمة يرتادها الزوار للتنزه، تتواجد على منافذ العاصمة المقدسة.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة، قد أعلنت أمس أنه سيتم إطفاء الإنارة في جميع حجوزات السيارات بمكة المكرمة، اليوم الاثنين، كإجراء احترازي صحي لسلامة مرتاديها من المتنزهين الذين يقصدونها، حيث جاء الإجراء منعاً للتجمعات البشرية في سبيل التصدي لتفشي فيروس "كورونا" المستجد.

أمانة العاصمة المقدسة حجوزات السيارات بمكة المكرمة فيروس كورونا الجديد

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16 مارس 2020 - 21 رجب 1441 03:14 PM

إجراء أعلنته "الأمانة" أمس تحقيقاً لسلامة مرتاديها من المتنزهين ومنعاً للتجمعات

إضاءة جزئية للنواحي الأمنية.. إغلاق حجوزات السيارات بمكة احترازياً "صور"

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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طوقت أمانة العاصمة المقدسة والجهات ذات العلاقة، جميع حجوزات السيارات بمكة المكرمة، وأغلقتها، بعد أن فصلت التيار الكهربائي عنها والإبقاء فقط على إضاءة جزئية للنواحي الأمنية.

وشرعت الأمانة بشكل فعلي؛ اليوم، في إغلاق 4 حجوزات بمكة المكرمة يرتادها الزوار للتنزه، تتواجد على منافذ العاصمة المقدسة.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة، قد أعلنت أمس أنه سيتم إطفاء الإنارة في جميع حجوزات السيارات بمكة المكرمة، اليوم الاثنين، كإجراء احترازي صحي لسلامة مرتاديها من المتنزهين الذين يقصدونها، حيث جاء الإجراء منعاً للتجمعات البشرية في سبيل التصدي لتفشي فيروس "كورونا" المستجد.

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أمانة العاصمة المقدسة حجوزات السيارات بمكة المكرمة فيروس كورونا الجديد

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