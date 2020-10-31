نائب أمير الشرقية: نادي الصمّ حقق إنجازات على مستوى المملكة

شكر "الباحص" على الجهود المبذولة والاهتمام بـ"الفئة الغالية"

تلقى رئيس نادي الصم بالمنطقة الشرقية سابقاً سعيد الباحص، خطاب شكر من الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، على الجهود المبذولة لنادي الصم، طيلة فترة رئاسته لمجلس الإدارة.

وأشار الخطاب إلى تقدير الأمير "أحمد" لتلك الجهود التي خدمت فئة غالية على القلوب، والإنجازات التي تحققت للنادي على مستوى المملكة، ومن ذلك تحقيق بطولة المملكة في تنس الطاولة والميدالية الذهبية في ألعاب القوى وتحقيق مراكز متقدمة في بطولة المملكة للبولينج وغيرها من المشاركات والبرامج المقدمة.

ورفع "الباحص"، باسمه وكافة أعضاء مجلس الإدارة السابق ومنسوبي النادي والصم عموما بالمنطقة، الشكر والتقدير لنائب أمير المنطقة على هذه اللفتة الكريمة، المتمثلة في تقدير الجهود المبذولة من الجميع لخدمة هذا الصرح الكبير والفئة الغالية على القلوب بما يحقق لهم تطلعاتهم ويلبي رغباتهم وطموحاتهم.

وقال "الباحص": توجيهات نائب أمير المنطقة الشرقية ودعمه لكل البرامج والمبادرات بالنادي كانت أحد العناصر الفاعلة والمؤثرة في تطور النادي وتحقيقه الإنجازات في مختلف الجوانب على مستوى أندية المملكة ومن ذلك ما وجه به سموه في وقت سابق لكل الجهات الحكومية في المنطقة بتخصيص موظفين يجيدون لغة الاشارة والتدريب عليها من خلال نادي الصم حتى يقدموا الخدمة لجميع الصم في مختلف المجالات.

وأضاف: بدأ النادي أولى هذه البرامج التدريبية في تدريب منسوبي الإدارة العامة للسجون في المنطقة الشرقية على أن يستمر هذا الأمر مستقبلا في إعطاء حصة تدريبية لكل الجهات الحكومية بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية وتوفير المدربين المؤهلين للبرامج التدريبية وهو ما تمّ.

وأردف: ما حظي به النادي من كريم الاهتمام والرعاية من قبل نائب أمير المنطقة كان محطة هامة في دفع مسيرة النادي نحو التميز مما كان له بالغ الأثر في الوصول لمنصات الصدارة والتتويج.

وأشار إلى أن فترة رئاسته لنادي الصم بالمنطقة الشرقية، والتي جاءت بقرار وتكليف من الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، قد حفلت بالعديد من الإنجازات النوعية والتي تحسب للرياضة السعودية، وشاركه فيها أعضاء المجلس والعاملين وجميع الفرق وكل منتسب للنادي حيث بذلت الكثير من الجهود لرفع مستوى أداء النادي في مختلف الأنشطة في وقت قياسي إلى جانب ما تم إنجازه على صعيد تطوير أركان الفعل الرياضي والاجتماعي والثقافي والتي تمثل ركناً رئيساً في مشوار التنمية الوطنية والعمل وفق أركان الرؤية الوطنية الطموحة ٢٠٣٠ مما سيجعل جميع الأندية الرياضية تحذو حذو نادي صم الشرقية في تفعيل محتوى هذه الرؤية التطويرية التي عمل عليها والتي تعتمد على الشباب الصم وكذلك الفتيات في النهوض بهذه البلاد المباركة.

وقال "الباحص": يعتبر النادي من الأندية التي عملت على تخصيص قسم خاص للنساء الصم وتفعيله بالكثير من البرامج إلى جانب إنشاء وحدة للتدريب على لغة الاشارة وإطلاق أول برنامج بالتعاون مع إدارة تعليم الشرقية والمديرية العامة للسجون بالمنطقة والعمل على تدريب عدد من منسوبي القطاعات العسكرية.

وأضاف: نادي الصم بالمنطقة الشرقية هو أحد الأندية الثلاثة على مستوى المملكة التي تعتبر بمثابة الأفق الرحب الذي يمثل نافذة حقيقية وفاعلة للاعتراف بدور الأصم في المجتمع بل هو النواة التي من خلالها تصل أدواره خدمة لهذا الوطن المعطاء حيث يعتبر المحضن الذي يساهم في رفع وتيرة الإبداع ويصقل الموهبة ويبني المجتمع على نحو يكون فيها الأصم شريك أساسياً في هذا البناء.

وأردف: النادي أطلق برامجه النوعية خلال العام التي عمل عليها ونفذها بما تحمله رؤية 2030 الوطنية والتي تنقل المملكة إلى مصافّ الدول في مختلف المجالات؛ فالمقومات الكثيرة والكبيرة التي يملكها النادي جاءت بتوفيق الله تعالى ثم بدعم ومساندة الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للنادي وكذلك الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية اللذين يسعيان دوماً لتحقيق النادي أهدافه المحورية وكذلك جهود الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة الذي يقف داعماً للرياضة السعودية بما فيها أندية الصم ومختلف الأندية التي تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة.