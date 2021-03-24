"الصبحي" إلى المرتبة الثانية عشرة بأمانة جدة

صدر قرار أمين جدة بترقية المهندس عماد بن عيد الصبحي للمرتبة الثانية عشرة بمسمى كبير مهندسين مدنيين.

ويعمل حاليًا المهندس عماد الصبحي بإمارة منطقة مكة المكرمة- محافظة جدة- الإدارة العامة للشؤون التنموية بإدارة متابعة المشاريع.

من جهته ثمّن "الصبحي"، هذه الترقية؛ معتبرًا إياها دافعًا لبذل المزيد من الجهود لخدمة الوطن والمواطن؛ سائلًا الله عز وجل أن يحفظ قيادتنا الرشيدة ويُديم الأمن والأمان على وطننا الغالي.