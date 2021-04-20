مدرب الهلال "ميكالي": نسعى للانفراد بالصدارة أمام الاستقلال.. وسالم جاهز للمشاركة

وصف مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال البرازيلي روجيرو ميكالي، مواجهة فريقه أمام الاستقلال الطاجيكي، غدًا الأربعاء، في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2021 بالصعبة.

وقال مدرب الهلال في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة: "نواجه ضغط مباريات؛ ولكن فريقنا مُعَد بشكل مميز لمثل هذه الحالات المرهقة، مواجهة الغد تُعد بمثابة القمة لأنها تجمع بين متصدري المجموعة، ونأمل تحقيق الانتصار والانفراد بالصدارة".

واختتم ميكالي: "إعدادنا مبني على التمارين الاسترجاعية لقصر الوقت، مباراة الغد تجمع المتصدرين ونأمل تحقيق الانتصار، وسنستعين بخدمات سالم الدوسري في المباريات المقبلة؛ بحكم أنه أكثر جاهزية قليلًا من عبدالله الحمدان".