الأمطار تواعد الباحة.. والأرصاد: مصحوبة برياح نشطة

تؤدي إلى تدني الرؤية والحالة تستمر حتى الساعة الـ8 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، على مدينة الباحة، ومحافظة: (الحجرة، والعقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وقلوة).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ8 مساءً.