بسعر افتتاحي 1600 ريال للمتر.. "السعدون" تطرح مزادًا على أرض بطريق الملك عبدالله في الرياض

ستتيح الشركة فرصة ثمينة وفريدة للمستثمرين

تطرح شركة السعدون العقارية بمزادها العلني القادم، عددًا من العقارات المميزة والجذابة للمستثمرين، ومنها قطعة أرض 9000م2 على طريق الملك عبدالله بمدينة الرياض بسعر مغرٍ للمستثمرين؛ مما سيتيح لهم الفرص الثمينة والفريدة.

وسيقام المزاد في فندق الشيراتون يوم الاثنين الموافق 21/ 6/ 1443هـ- 24/ 1/ 2022م الساعة 4 عصرًا.

يُذكر أن "السعدون" كانت قد أقامت 3 مزادات علنية منها الإلكتروني والحضوري، في شهر يناير الحالي.

وقد خصَّت شركة "السعدون" العقارية، "سبق" بمعلومات السعر الافتتاحي.

7

16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443 10:28 AM

ستتيح الشركة فرصة ثمينة وفريدة للمستثمرين

بسعر افتتاحي 1600 ريال للمتر.. "السعدون" تطرح مزادًا على أرض بطريق الملك عبدالله في الرياض

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

6 1,825

تطرح شركة السعدون العقارية بمزادها العلني القادم، عددًا من العقارات المميزة والجذابة للمستثمرين، ومنها قطعة أرض 9000م2 على طريق الملك عبدالله بمدينة الرياض بسعر مغرٍ للمستثمرين؛ مما سيتيح لهم الفرص الثمينة والفريدة.

وسيقام المزاد في فندق الشيراتون يوم الاثنين الموافق 21/ 6/ 1443هـ- 24/ 1/ 2022م الساعة 4 عصرًا.

يُذكر أن "السعدون" كانت قد أقامت 3 مزادات علنية منها الإلكتروني والحضوري، في شهر يناير الحالي.

وقد خصَّت شركة "السعدون" العقارية، "سبق" بمعلومات السعر الافتتاحي.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022