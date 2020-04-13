تركيا تسجل 4.093 إصابة بـ"كورونا" في 24 ساعة

حصيلة الوفيات ترتفع إلى 1.296

ذكر وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، اليوم (الاثنين)، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد زاد 4093 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينما زادت حالات الوفاة بواقع 98 ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1296.

وبيّن "قوجة" أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 61049، وفقًا لـ"رويترز".

وأضاف أن حالات الشفاء بلغت 3957 حتى الآن، كما بلغ عدد الفحوص التي أُجريت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 34456.