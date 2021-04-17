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ارتفاع العدد الإجمالي إلى نحو 12 ألفًا.. والوفيات 3152

الجزائر تسجل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

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سجلت الجزائر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية, 163 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 119486.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان لها اليوم، إلى أنه بلغ عدد إجمالي حالات الوفاة 3152, فيما بلغ عدد إجمالي حالات الشفاء 82286.