لجنة الاحتراف تتلقى اعتذاراً من الفيفا .. بشأن عدم إقفال نظام TMS

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تلقيه اعتذاراً من الفيفا بشأن عدم إقفال نظام TMS في الوقت المحدد في نهاية فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان إعلامي :"إشارة إلى التوضيح الإعلامي الصادر من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم بتاريخ 31 يناير 2022، والمتعلق بعدم إغلاق نظام مطابقة اللاعبين الدولي TMS في الوقت المحدد مسبقاً وهو نهاية يوم 30 يناير 2022.

وتابع البيان :"بناء على ما ورد في الفقرة الرابعة من التوضيح التي تضمنت قيام لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بإرسال بريد إلكتروني إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم للاستفسار عن سبب عدم إغلاق النظام لدى مستخدمي الأندية وفقاً للتاريخ المدرج قبل بداية الموسم الرياضي في نظام TMS التابع للفيفا، رغم تحديد الفترات قبل بداية الموسم، ورغم إغلاق النظام لدى منسوبي لجنة الاحتراف في نفس التوقيت المعلن من قبل الاتحاد السعودي والمعمم على الأندية في تعميم اللجنة السنوي".

وأضاف البيان :"تؤكد لجنة الاحتراف تلقيها، اليوم الأربعاء، الرد الرسمي من الجهة المسؤولة عن النظام في الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA TMS Helpdesk) بشأن الواقعة، والذي أشارت فيه إلى اعتذارها عن حدوث المشكلة، موضحة أن ما حدث يُعد خللاً تقنياً، ويتم حالياً متابعته من قبل الفريق التقني التابع لـ (فيفا)".

وختم البيان :"كما أكدت الجهة المسؤولة في الفيفا في ردها بأن هذه المشكلة التقنية ليس لها أثر على فترة التسجيل، وهو الأمر الذي أوضحته لجنة الاحتراف في التوضيح السابق، بأن أي طلب تسجيل تم تقديمه بعد نهاية يوم 30 يناير الساعة 12:00:00 صباحاً لم يتم قبوله".