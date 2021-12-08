وكيل إمارة حائل يُكرم رجل الأعمال "محمد هذلول"

لدعمه منتدى التطوع الثالث 2021

كرّم وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ، رجل الأعمال محمد هذلول الشمري، على مبادراته الدائمة ودعمه لمنتدى التطوع الثالث 2021.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي لمنتدى التطوع الثالث 2021، الذي ينظمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة وشركاؤه، وعقد في مقر النادي الأدبي الثقافي بالمنطقة.