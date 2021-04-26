شرطة مكة: القبض على مواطن ارتكب جرائم سطو على محال بجدة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر؛ ارتكب (9) جرائم بالنمط والسلوك الإجرامي ذاته، تمثلت في السطو على المحال، وسرقة المبالغ المالية، في مواقع متعددة بمحافظة جدة؛ وجرى إيقافه.

وأضاف بأنه اتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.