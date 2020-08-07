بعد إنذار السيول والبرد.. "مدني مكة" تحذر: تجنّبوا المخاطر ولا تغامروا

دعت لمتابعة تقارير ‏‎الأحوال الجوية وتقلبات الطقس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة ما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام؛ بحسب ما ورد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

‎وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الإنذار الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد، وذلك اعتباراً من الساعة (15:20) إلى الساعة (21:00) من مساء اليوم الجمعة على العاصمة المقدسة ومنى، ومزدلفة وعرفات.

ودعا "القرني" إلى متابعة تقارير ‏‎الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول والسدود أثناء هطول الأمطار، والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم.

وطالب بمتابعة تعليمات السلامة للحالات المطرية عبر موقع المديرية العامة للدفاع المدني على الرابط: https://www.998.gov.sa ، متمنياً السلامة للجميع.