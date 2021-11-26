ضحايا كورونا في 3 دول.. 488 وفاة جديدة في الهند و357 بألمانيا و63 حالة بمصر

خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجلت ألمانيا خلال الساعات الـ 24 الماضية، 76414 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و357 وفاة.

وأفاد معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، بأن إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس في ألمانيا وصل إلى خمسة ملايين و650170 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 100476.

الهند

سجلت الهند 10 آلاف و549 إصابة بفيروس كورونا، و488 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت وزارة الصحة الهندية، أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في عموم الهند بلغ 34 مليوناً و555 ألفاً و431 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 467 ألفاً و468 وفاة.

مصر

سجلت مصر 899 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 63 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان لها، أن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بفيروس كورونا بلغ 353923؛ من ضمنهم 294354 حالة تم شفاؤها، و20172 وفاة.