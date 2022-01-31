هجوم صاروخي إسرائيلي على محيط دمشق.. فجر اليوم

أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية

أفادت وسائل إعلام سورية رسمية، بأن هجومًا صاروخيًّا إسرائيليًّا على محيط دمشق، وقع فجر اليوم، أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.

وأعلن مصدر عسكري سوري أن طائرات إسرائيلية نفّذت فجر اليوم الاثنين، عدوانًا برشقات صاروخية من اتجاه رياق شرق بيروت على نقاط في محيط دمشق.

ونقلت وسائل إعلام عن المصدر العسكري قوله: حوالى الساعة 3:05 من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًّا برشقات من الصواريخ من اتجاه رياق شرق بيروت مستهدفًا بعض النقاط في محيط دمشق.

وأضاف المصدر أن وسائط الدفاع الجوي تصدت للصواريخ الإسرائيلية وأسقطت بعضها؛ مما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية.