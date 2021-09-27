تنبيه لـ "الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع

تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح وارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوُّن رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة ينبع تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وارتفاعاً للأمواج وتدنياً في مدى الرؤية.

وبين المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ 9 صباحاً تستمر حتى الساعة الـ 4 عصراً.

كما نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكون رياح نشطة وسحب رعدية على محافظة وادي الفرع، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية والتي تبدأ الساعة الـ 1 ظهراً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.