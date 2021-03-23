بمساعدة الداخلية السعودية.. ماليزيا تضبط أكبر كمية مخدرات على الإطلاق

صادرت إدارة الجمارك الماليزية الملكية 94.8 مليون حبة كبتاغون تحتوي على أمفيتامين بقيمة 5.2 مليار رنجت ماليزي من حاويات في ميناء كلانج في 15 مارس، مما يجعلها أكبر كمية مخدرات يتم مصادرتها في تاريخ البلاد.

ووفقاً لوسائل إعلام ماليزية قال المدير العام للجمارك الماليزية إن المصادرة جاء نتيجة التعاون بين إدارة الجمارك الماليزية والشرطة الملكية الماليزية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية السعودية.