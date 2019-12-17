نقل رفعت الأسد للعناية المكثّفة في فرنسا.. نجله: حالته الصحية ليست جيدة

يحاكَم باتهامات الاختلاس والإثراء غير المشروع

أكّد وكالة "فرانس برس"، اليوم الثلاثاء؛ أن رفعت الأسد، عم الرئيس السوري بشار الأسد، يرقد في العناية المركزة في مستشفى بفرنسا، فيما أعلن ابنه أن حالته ليست جيدة.



وقال "سوار" نجل رفعت الأسد: إن "والده في المشفى منذ الاثنين الماضي، وإن حالته الصحية ليست جيدة".



ويواجه رفعت الأسد، قضايا إثراء غير مشروع في العاصمة الفرنسية باريس، فيما يطالب الادعاء العام الفرنسي بسجنه لمدة 4 سنوات، وتغريمه 10 ملايين يورو في هذه القضية.



كما طالب الادعاء بمصادرة جميع أملاكه في فرنسا، المتمثّلة في فندقين وقصر ومزارع و40 شقة، ضمن اتهامات له باختلاس 90 مليون يورو من الأموال السورية، لبناء إمبراطورية عقارية في فرنسا.



وسبق أن اعتذر "الأسد"، المقيم في بريطانيا حاليًّا، مطلع بداية الشهر الجاري، عن الحضور للمحكمة لأسباب صحية، قبل الكشف عن تدهور حالته الصحية.



ويواجه "الأسد" اتهامات أيضًا بالمشاركة في "غسل أموال في إطار عصابة منظمة" للاحتيال الضريبي المشدد واختلاس أموال عامة على حساب الدولة السورية لأكثر من 30 عامًا، من 1984 إلى 2016.



وأشار "الأسد" إلى أن ثروته ليست من أموال الدولة السورية، وكان ينفي على الدوام أيّ علاقة لثروته بأموال بلاده، وكان يشير إلى أنها منحٌ تلقّاها خلال ثمانينيات القرن الماضي.